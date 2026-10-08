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Lagarde: forti rincari energia ma finora non c’è allargamento inflazione

| 8 Ottobre 2026 18:48 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 8 ott. (askanews) – I prezzi dell’energia stanno aumentando marcatamente “ma finora non ci sono segnali di un allargamento dell’inflazione”. Lo ha rilevato la presidente della Bce, Christine Lagarde, durante le riunioni di oggi dell’Eurogruppo, secondo quanto riferiscono fonti vicini alle discussioni.

Al tempo stesso i rialzi dei tassi di mercato sui titoli di stato a lunga scadenza “stanno comportando un inasprimento delle condizioni di finanziamento che peserà sulla crescita e tenderà a frenare le spinte inflazionistiche”, ha aggiunto Lagarde, sempre secondo le fonti.

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