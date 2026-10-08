Legge Elettorale, Schlein “Avete paura di perdere, noi uniti voi divisi”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi fate votare la norma che avete affossato il 14 luglio e la votate per la paura che avete del giudizio degli elettori”. Lo ha detto la deputata e segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, nel corso delle dichiarazioni di voto finale sulla riforma della legge elettorale. “Cosa è cambiato dal 14 luglio? La paura, ci tenete inchiodati da 5 mesi a parlare solo di legge elettorale, per mantenere il vostro potere” ha aggiunto Schlein “sono 4 anni che siete al governo ma per l’Italia cosa avete fatto? Da mesi vi state occupando solo di voi, la destra sta dalla parte dei ricchi e degli altri si disinteressa. Avete paura della democrazia e tentate di manipolarla. Oggi scopriamo che per essere stabili avete bisogno di cambiare questa legge elettorale, avete paura di perdere, la vera novità siamo noi, un’alleanza progressista unita, competitiva, che ha preso più voti, in assoluto, di voi, in tutte le ultime tornate elettorali, noi oggi siamo uniti e divisi siete voi. Una legge elettorale dovrebbe essere scritta insieme, dovrebbe essere una regola giusta a prescindere da chi vince” ha aggiunto Meloni “questa legge è cambiata varie volte a seconda delle vostre convenienza, è una legge sbagliata e incostituzionale” ha continuato. “Per la prossima campagna elettorale abbiate il coraggio di presentarvi con lo slogan giusto ‘prima le poltronè, la regole della democrazia non possono essere piegate alle esigenze di chi governa oggi, cambiatevi pure da soli questa legge elettorale, noi saremo in grado di vincere con qualunque legge elettorale e cambiare in meglio la vita degli italiani”.

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