MotoGp in Indonesia, Martin ancora leader: “Mi sento sempre meglio”

GIACARTA (INDONESIA) (ITALPRESS) – Sei gare da disputare, una classifica iridata corta e una poltrona per tre per il titolo mondiale. La lotta al vertice della MotoGp, che un anno fa si chiudeva all’alba dell’autunno con il trionfo indiscusso di Marc Marquez, si prepara a offrire un finale di stagione da brividi. Alla vigilia del Gran Premio d’Indonesia, Jorge Martin guida la classifica con due soli punti di vantaggio sul connazionale Marc Marquez.

Più distante Marco Bezzecchi, leader per la prima parte del 2026, ma oggi staccato di 49 lunghezze dal compagno di squadra in Aprilia. Nella conferenza stampa che anticipa il weekend sulla pista di Mandalika, il riminese guarda però anche al lato positivo: “Sono un po’ distante rispetto a Martin e Marc Marquez in classifica, quindi la pressione è più su di loro. Questo però non cambia molto il mio approccio al weekend. Cercherò di dare il massimo per rimanere in lotta, sia nelle gare che in campionato”.

Sensazioni positive anche per Martin, nonostante un vantaggio su Marc Marquez sempre più sottile negli ultimi mesi. “Mi sento molto fiducioso sulla moto, anche per il feeling oltre che per i risultati. Ogni volta che salgo sulla moto mi sento più veloce e sembra che abbiamo sempre una soluzione. Abbiamo fatto un passo avanti con la moto e arriviamo in ottima forma a questo Gp”. Marc Marquez, invece, mette in guardia: “Sembra una pista adatta alle Aprilia e ai suoi piloti: cercheremo di stare vicino a loro”. Una scalata in classifica, quella di Marquez, sottolineata anche dal direttore generale di Ducati Luigi Dall’Igna, che ha ricordato come pochi mesi fa le moto Aprilia fossero “avanti di così tanti punti che sembrava impossibile lottare per il titolo. Ma dobbiamo sempre crederci e spingere tutti a crederci. Marc Marquez è il migliore in questo, ha sempre creduto di poterlo vincere questo titolo”.

Una lotta per la vittoria finale analizzata anche dall’ad di Aprilia, Massimo Rivola: “Siamo distanti dall’esperienza di Marc e dalla sua abitudine a lottare per il titolo. I nostri piloti sono veloci ma non sono stati così presenti in queste situazioni di lotta”.

La novità degli ultimi giorni è il nuovo format che verrà introdotto nel 2027, con due qualifiche distinte per la griglia della Sprint e quella della gara lunga. “Per i piloti sarà più impegnativo. Questo format lo era già sufficientemente, ma ci adatteremo”, commenta Marquez. Appare più favorevole Bezzecchi, che si dice “curioso di vedere come sarà. Sarà sicuramente tosto da un punto di vista fisico, ma è bello avere due qualifiche distinte, perché può capitare di avere un venerdì negativo”.

Intanto, però, i riflettori sono ancora puntati sul 2026. A Mandalika si parte stanotte alle 4.45 italiane con la prima sessione di prove libere; mentre alle 9 andranno in scena le Practice.

– Foto Ipa Agency –

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