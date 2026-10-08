Napoli, nuovamente arrestato il malvivente con le maschere di Gigi D’Alessio: ha colpito a pugni un carabiniere

NAPOLI (ITALPRESS) – A più di un anno dall’ultima performance criminale, il ritorno sulle scene, ma non è andato come sperato. Era il 20 settembre di più di un anno fa e a Castellammare i carabinieri della locale compagnia arrestarono un 26enne. L’uomo doveva rispondere di riciclaggio, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

La cosa che sorprese però, é ciò che i militari trovarono nello zaino di quello che era tra l’altro un ex pugile professionista: 3 maschere del noto cantante Gigi D’Alessio. Sul retro delle maschere anche la dedica del cantante che ringrazia il fan per aver partecipato ad uno dei suoi concerti.

Questa volta siamo a Gragnano e l’ormai 27enne viene notato dai carabinieri della locale stazione mentre cede una dose di droga a un cliente. I militari intervengono e il pusher tenta di fuggire a piedi lungo via Vittorio Veneto. Viene bloccato, ma con non poche difficoltà.

L’uomo – prima di essere arrestato – colpisce con diversi pugni uno dei carabinieri. Durante la perquisizione verranno rinvenuti e sequestrati 6 dosi di crack e 70 euro ritenuti provento dello spaccio. L’arrestato deve rispondere di spaccio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale ed ora è in attesa di giudizio. Per il carabiniere colpito una prognosi di 3 giorni.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).