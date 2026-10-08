Nazionale femminile, Soncin “In Georgia con la Bielorussia nessun calcolo, il Mondiale è un obiettivo e un sogno”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Mi aspetto una Bielorussia intensa, è una squadra che va in ri-aggressione, che crea tanta densità in zona palla e che ha delle giocatrici offensive che hanno gamba per attaccare lo spazio. Noi stiamo preparando la gara seguendo quelle che sono le nostre idee di gioco, di dominio, di ri-conquista feroce, però penso che la chiave sia la solidità, intesa non soltanto come concetto difensivo di blocco quando ci sarà da difendersi, ma pulizia nelle giocate, nell’avere la qualità di scegliere il tempo giusto per andare ad attaccare la loro linea”. Con queste parole il ct della Nazionale femminile, Andrea Soncin, presenta il match di domani in Georgia (si gioca sul neutro di Tbilisi a porte chiuse) contro la Bielorussia, valido per l’andata del primo turno dei play-off di qualificazione ai Mondiali femminili di Brasile 2027.

“Abbiamo le qualità per poter gestire bene il possesso, dovrà esserci la solidità mentale che ci fa vivere tutte le fasi di possesso con grande attenzione, con grande disponibilità nel voler giocare la palla e nell’essere essere abili nella riconquista immediata”, ha spiegato Soncin in conferenza stampa.

L’obiettivo è importante, uno di quelli che compattano ulteriormente il gruppo perchè andare a giocarsi la kermesse iridata in Brasile è uno step di altissimo livello per la carriera di tutti e tutte. “Andare al Mondiale è un obiettivo ed un sogno sia per me che per tutte le ragazze. In questi mesi in cui non ci siamo incontrati, mi hanno sempre fatto percepire quanto siano determinate nel volersi conquistare questa qualificazione. Andare al Mondiale è un obiettivo, ma parte da un sogno, da un desiderio di poter vivere un’esperienza incredibile. Noi stiamo lavorando e ci stiamo preparando per fare una delle migliori prestazioni possibili, sapendo che ci sono 180 minuti, ma non ci sono calcoli da fare. L’unico pensiero è fare una prestazione importante, solida, poi a fine partita vedremo quale sarà il risultato anche in ottica della gara di ritorno. Sarà importante anche capire quale sarà la condizione delle ragazze”.

Le azzurre cercheranno a Tblisi il conforto del risultato per proseguire anche un percorso di crescita iniziato ormai da lungo tempo. “Ci siamo conquistate in questi anni delle posizioni importanti nel ranking che ci hanno permesso di avere delle situazioni migliori nei gruppi – ha detto Soncin -, abbiamo affrontato squadre di tutti i livelli e penso che in tutte le partite le ragazze abbiano ampiamente dimostrato che la consapevolezza è cresciuta, penso che ci sia la maturità giusta per affrontare certe partite che hanno anche una componente emozionale da gestire, sono sfide da dentro-fuori e il miglior modo per approcciarle è farlo con fiducia e consapevolezza”.

La Bielorussia è una squadra che Soncin ha studiato a fondo. “In questi giorni ci abbiamo lavorato – ha proseguito il ct della Nazionale femminile -. C’è massimo rispetto, ma abbiamo continuato a costruire la nostra identità, perché per fare bene le cose bisogna affidarsi alle qualità delle ragazze”.

Infine Soncin si è espresso su una polemica che nell’ultimo turno di campionato ha visto protagoniste in un Lazio-Roma, Martina Piemonte ed Eleonora Goldoni. “Sono cose che succedono in campo, è anche bello che i derby vengano vissuti con questo fuoco. Martina ed Eleonora sono state compagne alla Lazio, in Nazionale all’Europeo, magari capiterà che lo saranno ancora e sono sicuro che avranno modo di chiarirsi. Sono cose che ci stanno, che fanno parte anche di una partita così sentita come il derby di Roma”, ha concluso Soncin.

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