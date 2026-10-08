Sanremo Giovani, nella commissione musicale spuntano Fabio Volo, Noemi e Stokholma

(Adnkronos) – Si completa la squadra chiamata a valutare i giovani artisti che aspirano a partecipare al percorso di selezione verso il Festival di Sanremo. La Commissione Musicale di Sanremo Giovani 2026 e Area Sanremo sarà composta da sette personalità rappresentative del mondo della musica, della radio, della televisione e della produzione artistica: Fabio Volo, Carlo Pastore, il Maestro Pino Perris, Noemi, Ema Stokholma, oltre al Direttore artistico Stefano De Martino e al vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo. Lo rende noto la Rai in una nota.

La Commissione avrà il compito di esaminare e valutare le proposte artistiche dei candidati che prenderanno parte alle selezioni dell’edizione 2026 di Sanremo Giovani e Area Sanremo individuando i talenti che accederanno alle successive fasi del percorso. Il primo impegno è previsto per la fine di ottobre con le audizioni dal vivo, solo per i 60 artisti iscritti a Sanremo Giovani che avranno superato la prima fase, nella Sala A di via Asiago. Al termine delle audizioni emergeranno 15 artisti di Sanremo Giovani, che andranno ad aggiungersi ai 15 artisti provenienti da Area Sanremo, per un totale di 30 giovani talenti. Il percorso proseguirà poi con una nuova fase di selezioni dal vivo, che si svolgeranno a Sanremo in due week end del mese di novembre, alla presenza del direttore artistico Stefano De Martino. Da queste audizioni usciranno i 6 finalisti, equamente suddivisi tra i due percorsi: tre provenienti da Sanremo Giovani e tre provenienti da Area Sanremo.

Per consentire la più ampia partecipazione possibile, è stata inoltre decisa la proroga del termine per la presentazione delle candidature. Le iscrizioni, inizialmente previste in chiusura venerdì, resteranno aperte fino a lunedì 12 ottobre alle ore 18.00.

Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono disponibili sui canali ufficiali di Sanremo Giovani e Rai.