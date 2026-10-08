Uefa, Ceferin si ricandida alla presidenza su richiesta unanime delle federazioni

NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Aleksander Ceferin fa marcia indietro e si ricandiderà alla presidenza della Uefa. L’annuncio è stato fatto a Berlino dallo stesso 58enne dirigente sloveno, in sella dal 2016, ai presidenti e ai segretari generali di tutte le 55 federazioni affiliate che negli ultimi mesi gli avevano chiesto, in maniera unanime, di riconsiderare la sua precedente decisione: Ceferin si candiderà dunque per la rielezione in occasione del prossimo Congresso Ordinario che si terrà ad Astana, in Kazakistan, il 22 aprile 2027. Una decisione, fanno sapere da Nyon, arrivata “dopo le espressioni di sostegno e incoraggiamento ricevute da altri esponenti del calcio europeo”.

“Voglio ringraziare le federazioni nazionali per la loro fiducia – le parole di Ceferin che nel febbraio 2024 aveva annunciato che avrebbe lasciato la presidenza a fine mandato, sebbene il Congresso avesse approvato le modifiche allo Statuto per consentirgli di candidarsi per un ulteriore quadriennio fino al 2031 – Abbiamo affrontato sfide straordinarie negli ultimi anni e le abbiamo affrontate come un’unica squadra. C’è ancora un lavoro importante da portare avanti e ho quindi accettato la loro richiesta. La mia ambizione rimane la stessa: mantenere unito il calcio europeo, rendere il nostro sport più forte e lasciare la Uefa pronta per la prossima generazione. Sono anche profondamente grato alla mia famiglia. Questa decisione richiede molto anche da parte loro e non avrei potuto prenderla senza la loro comprensione e il loro sostegno”.

– Foto Ipa Agency –

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