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Acqua, de França Doria (WWAP): ispirati da paesaggi italiani

| 9 Ottobre 2026 11:38 | 0 commenti

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Roma, 9 ott. (askanews) – “In un momento dove il mondo si confronta con diverse sfide collegate all’acqua siamo grati al Governo italiano e alla Fondazione Univerde per questa opportunità di poter presentare nuove soluzioni ma anche di essere ispirati da queste belle immagini di paesaggi di territori italiano per proteggere l’acqua e averne cura come risorsa per tutti noi”.Lo ha affermato Miguel de França Doria (Direttore UNESCO WWAP) in occasione del orso espositivo multimediale promosso da UNESCO WWAP, Fondazione UniVerde e One Water Committee Italy nell’ambito del Forum Euromediterraneo dell’Acqua 2026 a Roma.

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