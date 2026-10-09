Aperti gli ordini del Fiat Professional Scudo MY27

ROMA (ITALPRESS) – FIAT Professional annuncia l’apertura degli ordini in Italia per il nuovo Scudo MY27, introducendo una gamma più semplice e intuitiva, progettata per agevolare i clienti professionali nella scelta del veicolo più adatto alle proprie esigenze. Al centro dell’offerta MY27, si legge in una nota, vi è una nuova strategia di gamma articolata su tre allestimenti – Easy Pro, City Pro e Business Pro – ciascuno sviluppato attorno a esigenze di utilizzo e profili cliente ben definiti. Il risultato è una gamma più chiara e immediata, caratterizzata da una progressione logica nelle dotazioni e dalla flessibilità necessaria per consentire ai professionisti di configurare il proprio Scudo in base alle esigenze della propria attività.

Scudo Easy Pro rappresenta il punto di accesso alla gamma e offre tutte le dotazioni essenziali per garantire affidabilità ed efficienza nelle operazioni quotidiane. Di serie include climatizzatore manuale, cruise control e sensori di parcheggio posteriori. Scudo City Pro è particolarmente indicato per i clienti flotte, grazie all’equilibrio tra efficienza operativa, comfort e connettività. Questa versione aggiunge una doppia strumentazione digitale e sistema radio da 10 pollici a colori, telecamera posteriore, accesso keyless e illuminazione LED del vano di carico. Scudo Business Pro offre il pacchetto di dotazioni più completo, con una maggiore attenzione a tecnologia e comfort. Tra i principali equipaggiamenti figurano il sistema di rilevamento dell’angolo cieco (Blind Spot Detection), il navigatore integrato, il climatizzatore automatico bi-zona, il caricatore wireless e i fari Full LED.

La nuova strategia di allestimenti è accompagnata da una struttura semplificata dei pacchetti optional e da una più ampia disponibilità di dotazioni singole. In questo modo i clienti possono personalizzare il veicolo in funzione delle specifiche esigenze operative, senza aggiungere inutili complessità al processo di configurazione. La Serie Speciale Scudo S-Design continua, inoltre, ad affiancare la gamma principale, offrendo soluzioni distintive per missioni professionali specifiche e per quei clienti che desiderano un maggiore livello di personalizzazione e un carattere più marcato.

Il nuovo Scudo MY27 conferma anche l’approccio multi-energia di FIAT Professional, proponendo motorizzazioni diesel Multijet4 da 1.5 e 2.2 litri, con potenze fino a 180 CV, accanto alle versioni completamente elettriche. Una scelta che consente ai professionisti di individuare la motorizzazione più adatta ai propri percorsi, contesti operativi ed esigenze di business.

Compatto all’esterno e altamente versatile all’interno, Scudo combina un’elevata capacità di carico con il comfort di un’autovettura e una grande facilità di manovra. La sua configurazione flessibile e le soluzioni sviluppate specificamente per l’utilizzo professionale lo rendono un partner affidabile per le consegne urbane, la gestione delle flotte e un’ampia varietà di missioni operative.

Con la gamma MY27, FIAT Professional rende Scudo più facile da scegliere, più semplice da configurare e ancora più vicino alle reali esigenze dei clienti professionali, preservando al tempo stesso la versatilità e la libertà di scelta tra diverse alimentazioni che da sempre rappresentano uno dei suoi punti di forza.

– Foto ufficio stampa Stellantis

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