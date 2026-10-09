ATuPU:Poli universitari chiedono regole certe, tutele, rappresentanza

Roma, 9 ott. (askanews) – Cresce l’interesse per ATuPU – Associazione per la Tutela dei Poli Universitari. Dopo la presentazione ufficiale, numerose richieste di adesione e di chiarimento confermano l’esigenza di una rappresentanza autorevole a tutela delle imprese del settore universitario digitale.

“Vogliamo dare voce a chi contribuisce quotidianamente alla crescita dell’Università italiana – dichiara Massimiliano Scognamiglio, Presidente di ATuPU – Chiediamo rapporti contrattuali equilibrati, regole trasparenti e piena libertà di rappresentanza, senza timore di ripercussioni commerciali”.

L’Associazione promuoverà un’Assemblea Nazionale dei Poli Universitari per definire proposte condivise su contratti, compensi, autonomia imprenditoriale e tutela degli investimenti, da sottoporre agli Atenei e ai principali gruppi universitari, a partire da Multiversity.

“Dietro ogni Polo – sottolinea Walter Scognamiglio, Vicepresidente Vicario – ci sono imprenditori, famiglie, collaboratori e anni di sacrifici. Un patrimonio che merita rispetto e certezze. Non cerchiamo contrapposizioni, ma un dialogo fondato sulla dignità delle imprese e sulla reciprocità degli impegni”.

ATuPU auspica inoltre chiarimenti sulle recenti notizie giudiziarie riguardanti Multiversity e l’Università Pegaso, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza, a tutela della fiducia degli studenti e degli operatori.

“La nostra priorità è trasformare le criticità in proposte concrete – dichiara Matteo Fortunati, Segretario Generale.- costruendo un confronto stabile con Atenei e istituzioni, nel segno della trasparenza e della tutela del lavoro”.

“Nei prossimi giorni – conclude Walter Scognamiglio – avvieremo interlocuzioni con le istituzioni governative, a cominciare dalla Ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, affinché le istanze della nostra categoria trovino ascolto e adeguata attenzione istituzionale”.