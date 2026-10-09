Commercio, Federdistribuzione: “Consumi fuori casa e cucina, valore per Made in Italy”

(Adnkronos) – Le imprese della Distribuzione Moderna specializzata sostengono la filiera dei consumi fuori casa degli italiani, un mercato che nel 2025 ha raggiunto i 102 miliardi di euro di sell-out, con oltre 10 miliardi di occasioni di consumo annue nelle quali si registra una crescita del pranzo (+1,7%), mentre restano in difficoltà l’aperitivo serale (-3,1%) e i consumi dopo cena. Il turismo, nazionale e internazionale, rappresenta complessivamente il 22% dei consumi fuori casa, pari a 23 miliardi di euro: nel 2025 il solo turismo straniero ha generato 11 miliardi di euro, in crescita del 7% rispetto al 2024 mentre il turismo italiano ha toccato i 12 miliardi di euro (+3%). A livello di canali, si arresta la crescita della ristorazione commerciale in catena (0%), mentre la ristorazione indipendente è sostanzialmente stabile ma sempre più polarizzata: i ristoranti di fascia medio-alta crescono del 2,9%, mentre quelli di fascia bassa sono in calo.

Più di un italiano su due ritiene che la ristorazione dovrebbe puntare maggiormente sui piatti della cucina italiana per rendere più memorabile l’esperienza, mentre oltre il 70% dichiara di far proprie ricette tipiche italiane scoperte o riscoperte durante i pranzi e le cene fuori casa. Questi dati, elaborati da TradeLab per Federdistribuzione, evidenziano come il comparto dell’Away From Home, con le imprese e gli operatori specializzati, contribuisca a rafforzare il legame tra produzione agroalimentare made in Italy, ristorazione, turismo e valorizzazione della cucina italiana, riconosciuta dall’Unesco come patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

Le evidenze emerse dall’“Osservatorio del mercato Away From Home” sono state presentate oggi nel corso dell’evento di Federdistribuzione dal titolo “La Distribuzione Moderna al servizio dei consumi fuori casa. Mercato Ho.Re.Ca. e valore del Made in Italy”, ospitato e patrocinato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. L’incontro, che ha riunito i rappresentanti delle istituzioni e delle imprese della filiera, è stato aperto dagli interventi del Ministro Francesco Lollobrigida e di Carlo Alberto Buttarelli, Presidente di Federdistribuzione. “Le imprese della distribuzione moderna specializzata, operanti anche attraverso il canale Cash&Carry, sostengono e valorizzano i consumi fuori casa degli italiani e contribuiscono alla competitività della ristorazione e all’attrattività turistica del nostro Paese”, ha dichiarato Carlo Alberto Buttarelli, Presidente di Federdistribuzione.

“I dati ci restituiscono un mercato che, pur mostrando alcuni segnali di rallentamento sul fronte delle visite, continua ad avere valori in crescita, con migliaia di operatori del settore impegnati ad adattare la propria capacità di offrire servizio per incontrare i gusti e le esigenze delle persone. È una filiera che sta cambiando e che richiede sempre più collaborazione e capacità di innovazione. In questa prospettiva, le imprese della Distribuzione Moderna specializzata mettono a disposizione competenze, capacità logistiche e servizi che supportano l’evoluzione del canale Ho.Re.Ca., sostenendo le imprese della ristorazione e favorendo una maggiore valorizzazione dei prodotti italiani. La crescita del turismo internazionale e l’attenzione sempre maggiore verso la cucina italiana, riconosciuta dall’UNESCO patrimonio culturale immateriale dell’umanità, rappresentano, inoltre, un’opportunità per rafforzare il legame tra territorio, produzione agroalimentare, distribuzione e ristorazione”.

L’evento, moderato dalla giornalista Manuela Soressi, ha ospitato un confronto sulle opportunità e sulle prospettive del canale Ho.Re.Ca., con un focus sull’evoluzione dei comportamenti e delle aspettative del consumatore e sulla necessità di costruire un’offerta capace di integrare qualità, servizio ed esperienza. Sono intervenuti: Dario Cuccurullo, Senior Channel & Customer Marketing Director di Campari, Maurizio Danese, Vicepresidente di Pregis, David Martinez Fontano, Amministratore Delegato di Metro e Presidente di Federdistribuzione Horeca, e Roberto Calugi, Direttore Generale di FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi. “Il canale Ho.Re.Ca. sta attraversando una fase di profonda evoluzione, in cui gli operatori chiedono ai propri partner non solo un’offerta ampia e qualificata, ma anche servizi, flessibilità e strumenti capaci di accompagnare la gestione quotidiana dell’attività. In questo scenario – ha affermato David Martinez Fontano, Presidente di Federdistribuzione Horeca”.

“Il distributore moderno specializzato – ha aggiunto – può svolgere un ruolo sempre più importante, mettendo a disposizione degli operatori professionali assortimenti dedicati, soluzioni logistiche e servizi digitali. È un percorso che può contribuire a rendere la filiera più efficiente e competitiva, sostenendo al tempo stesso la valorizzazione delle eccellenze del Made in Italy”. Il convegno ha inoltre ospitato un intervento di Alessandro Borghese, chef e conduttore televisivo, il quale ha condiviso una riflessione sul ruolo dei consumi fuori casa nella cucina italiana, sottolineando come tutto il settore svolga un ruolo importante nella valorizzazione delle eccellenze del Made in Italy, in particolare per chi, come i turisti stranieri, vive l’esperienza gastronomica come uno dei principali punti di contatto con il patrimonio agroalimentare e culturale del nostro Paese, con ricadute positive sulla promozione dei prodotti italiani e sulla conoscenza dei territori e delle loro tradizioni.