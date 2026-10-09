F1, a Singapore Verstappen in pole nella sprint ma sotto investigazione. Russell 2° davanti a Leclerc

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MARINA BAY (SINGAPORE) (ITALPRESS) – Max Verstappen conquista la pole position per la sprint del Gran Premio di Singapore. Il pilota della Red Bull ferma il cronometro a 1’31″156 e centra la sua undicesima pole in questo formato, ma su di lui pende una possibile penalità per non aver rispettato una bandiera gialla in SQ1. Alle spalle dell’olandese si piazza un ottimo George Russell, che chiude a 0″120 dalla vetta.
Charles Leclerc sfiora la prima fila, ma deve accontentarsi – per adesso – della terza posizione (+0″243), mentre l’altra Ferrari di Lewis Hamilton non va oltre un sesto posto (+0″546), dietro alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.
Il leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli non decolla in questo venerdì e domani mattina scatterà dalla settima casella. Completano la top 10 Isack Hadjar (Red Bull), Liam Lawson (Racing Bulls) e Pierre Gasly (Alpine).
Sabato alle 11 via alla sprint race, alle 15 le qualifiche per il Gran Premio di Singapore.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
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