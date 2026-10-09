Firenze, incendio in deposito Autolinee Toscane: 12 bus distrutti e 7 danneggiati

(Adnkronos) – Dodici autobus distrutti e altri sette danneggiati. È il bilancio dell’incendio divampato nella notte nel deposito di Autolinee Toscane in viale XI Agosto, a Firenze. Non si registrano persone coinvolte. L’allarme è scattato alle ore 2.10, quando sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, con squadre provenienti dai distaccamenti di Firenze Ovest, dalla sede centrale, dal distaccamento aeroportuale e da Calenzano, con il supporto del comando di Prato.

Per domare le fiamme sono state impiegate quattro squadre, quattro autobotti e il mezzo aeroportuale Efestus, dotato di un serbatoio con 8.100 litri d’acqua e 500 litri di liquido schiumogeno, che ha consentito di ridurre sensibilmente l’intensità del rogo. L’intervento ha permesso di contenere l’incendio, evitando che si propagasse agli altri autobus presenti all’interno del deposito. Sul posto sono intervenute anche la Polizia di Stato e la Protezione civile. Sono in corso gli accertamenti di polizia giudiziaria per ricostruire le cause dell’incendio.

Possibili disagi al servizio di trasporto pubblico locale nell’intera area urbana di Firenze. A segnalarlo è Autolinee Toscane, gestore del Tpl, che ha comunicato possibili ripercussioni sulla circolazione degli autobus a causa dei 19 mezzi distrutti o danneggiati dal rogo.