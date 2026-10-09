Grande Fratello Vip, stasera nuovo appuntamento: nomination, sorprese e il nuovo incontro tra Piera e Gian Marco

(Adnkronos) – Stasera, venerdì 9 ottobre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con ‘Grande Fratello Vip’, il reality show condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Nella Casa le tensioni sono ormai esplose e i rapporti tra alcuni concorrenti sembrano impossibili da ricucire.

Per Piera Meloni è il momento di un nuovo incontro con il fidanzato Gian Marco, che ha chiesto al Grande Fratello di poterla rivedere e trascorrere qualche ora con lei. Il tempo insieme darà un nuovo futuro alla loro storia o ne sancirà la fine? A sorpresa è tornata nella Casa anche Francesca Manzini, questa volta in veste di coreografa speciale, per preparare insieme a Valeria Marini un’esibizione stellare.

Una grande emozione per Giulia Provvedi: nei giorni in cui il ricordo della scomparsa del papà si fa più doloroso, saranno proprio le parole della mamma a darle la forza di affrontare questo momento. Il gioco si fa sempre più sottile: i più giovani si alleano e i ‘veterani’ li guardano con sospetto. Le nomination di questa sera potrebbero svelare patti e strategie.

Intanto si sfidano al televoto Alex Belli, Andreas Müller, Federica Morello, Giancarlo Danto, Guendalina Tavassi e Moreno Morello: uno di loro dovrà abbandonare il gioco.