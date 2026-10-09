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Incidente all’alba per Aida Yespica, urta 5 cassonetti e 2 auto poi insulta i carabinieri e rifiuta l’alcol test

| 9 Ottobre 2026 19:05 | 0 commenti

Incidente all’alba per Aida Yespica, urta 5 cassonetti e 2 auto poi insulta i carabinieri e rifiuta l’alcol test

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(Adnkronos) – Incidente per Aida Yespica all’alba di oggi, venerdì 9 ottobre, nel quartiere Parioli di Roma. Secondo una prima ricostruzione dei fatti la showgirl intorno alle 5.30 all’incrocio tra via delle Belle arti e via Bruno Buozzi ha perso il controllo della sua auto, una Smart Fortwo, andando a sbattere contro cinque cassonetti dei rifiuti e piombando infine anche contro una Toyota Aygo e una minicar Aixam Sport parcheggiate.  

Subito dopo lo schianto sul posto sono arrivati i carabinieri. La donna ha rivolto ai militari frasi ingiuriose ed è stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi: hanno invitato la donna a sottoporsi all’alcol test ma la showgirl si è rifiutata.  

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