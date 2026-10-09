La Turchia esonera Vincenzo Montella, fatali le quattro sconfitte in Nations League

ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – La TFF ha deciso di interrompere il rapporto con Vincenzo Montella, che dunque non sarà più il commissario tecnico della Nazionale turca. Fatali, al tecnico campano, le quattro sconfitte rimediate nella prima finestra di Nations League contro Italia (due), Francia e Belgio.

L’ex attaccante di Roma e Sampdoria, classe 1974, era stato nominato ct il 21 settembre 2023, firmando un contratto triennale con la federazione e sostituendo l’esonerato Stefan Kuntz. Nell’occasione l’ex allenatore di Milan e Fiorentina, che aveva assunto anche l’incarico di supervisore della selezione under 21, diventa il quarto allenatore italiano della selezione turca dopo Sandro Puppo, Giovanni Varglien e Leandro Remondini.

Con Montella in panchina, la Turchia si spinge sino ai quarti dell’Europeo di Germania 2024, battuta per 2-1 dall’Olanda; sotto la guida dell’Aeroplanino, poi, la Turchia torna a partecipare ad un Mondiale dopo 24 anni, benché arrivi ultima nel suo girone con soli 3 punti. Ancora non ufficializzato il nome del suo sostituto.

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