L’ex designatore Rocchi diventa opinionista di Dazn, debutto l’11 ottobre per Cagliari-Juve

(Adnkronos) –

L’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, dopo la revoca della sospensione cautelare legata all’inchiesta della Procura di Milano, torna nel calcio con un ruolo diverso. Rocchi, dopo le diverse puntate ad Open Var, nel corso del suo periodo come designatore per spiegare gli episodi controversi durante il campionato di Serie A, debutterà, sempre su Dazn, ma come nuovo opinionista per la stagione di Serie A 2026-27. La grande esperienza maturata ai massimi livelli del calcio italiano e internazionale sarà messa a disposizione del pubblico da parte dell’ex arbitro e Responsabile della Can per la Serie A e la Serie B che sarà tra i protagonisti fissi di ‘Fuoriclasse’, lo show della domenica sera di Dazn condotto da Diletta Leotta.

La ripartenza del campionato dopo la sosta della Nazionale segnerà dunque il suo esordio come nuovo talent di Dazn: domenica 11 ottobre per Cagliari-Juventus delle 20:45 in esclusiva su Dazn, l’ex fischietto – che vanta 529 partite arbitrate in carriera, tra cui una finale di Europa League, una di Supercoppa Europea, una di Coppa Italia e una di Supercoppa Italiana, e che ha avuto modo di vedere da vicino numerosi grandi campioni – sarà in studio nel post-partita insieme ad Andrea Stramaccioni, Valon Behrami e Andrea Marinozzi.

“Desidero ringraziare Dazn per questa nuova opportunità. Ho sempre amato confrontarmi con sfide nuove e questa mi entusiasma particolarmente, perché mi permetterà di parlare a 360 gradi di una delle mie più grandi passioni, il calcio. Non vedo l’ora di ripartire e di mettermi alla prova in un ruolo diverso da quello a cui sono abituato, accompagnando i tifosi anche nella lettura più tecnica delle dinamiche di gioco che possono influenzare le decisioni arbitrali”, commenta Gianluca Rocchi.