Lgct Roma, vince la pioggia: rinviata la Global Champions League

Roma, 9 ott. (askanews) – A prendersi la scena nel pomeriggio della prima giornata di gare del Longines Global Champions Tour, uno dei circuiti internazionali più prestigiosi del salto ostacoli, è stata la pioggia. Dopo una mattinata dedicata alle gare 2 stelle, con Luca Coata e Stefano Nogara che hanno trionfato rispettivamente nella 1.40m a tempo e nella 1.25 a fasi consecutive, è saltata larga parte del programma pomeridiano – si legge in una nota – con il solo primo 5 stelle valido per la qualificazione al LGCT Grand Prix di domenica che si è concluso regolarmente, mentre la Global Champions League è stata definitivamente rinviata a domani, sabato 10 ottobre.

L’unica gara 5 stelle andata in scena nella prima giornata del concorso capitolino è stata la prova individuale di 1.60m che ha qualificato i primi 10 classificati al LGCT Grand Prix di domenica. Tre gli italiani che hanno staccato il pass per l’appuntamento più importante del weekend capitolino, con Riccardo Pisani che ha centrato il secondo posto, seguito dalla sua allieva Greta Lepratti, quarta, e da Elisa Chimirri, settima.

Un risultato che assume un significato particolare alla luce del legame sportivo tra Pisani e Lepratti: il cavaliere lombardo, di grande esperienza, è infatti anche l’allenatore della giovane amazzone, fresca vincitrice del titolo europeo Young Rider conquistato lo scorso luglio ad Hagen, in Germania. Un sodalizio iniziato soltanto a gennaio e già capace di regalare importanti soddisfazioni, che nella cornice di Tor di Quinto ha visto maestro e allieva confrontarsi sullo stesso tracciato, confermando la qualità del lavoro svolto insieme e il valore di due protagonisti del salto ostacoli italiano.

In sella a Chacco’s Lawito PS, Pisani chiude senza penalità in 71”97, preceduto soltanto dall’americana Kristen Vanderveen, vincitrice su Bull Run’s Jireh con un netto in 69”08. Completa il podio l’irlandese Harry Allen su Edison de Hus, senza errori in 73”46. Ottima quarta posizione per la campionessa d’Europa giovanile Greta Lepratti su Mercy van’t Ruytershof, netto in 75”73. Settimo posto per Elisa Chimirri, che su Calandro Z conclude senza penalità in 77”89. Tra le due amazzoni italiane si inseriscono il rappresentante di Monaco Iñigo Lopez De La Osa Franco, quinto su Nacco Blue DNL in 76”54, e la svizzera Jane Richard, sesta su Aequitus vh Bergerhof Z in 77”28, entrambi senza errori. Chiudono la top ten, tutti con quattro penalità, la tedesca Katrin Eckermann su Iron Dames Cascajall NRW (70”68) e il connazionale Patrick Stühlmeyer su Baloutaire PS (72”19), seguiti dal belga Gilles Thomas su Luna van het Dennehof (72”96).