Mattarella: Parlamento luogo vivo in cui si misura qualità democrazia

Roma, 9 ott. (askanews) – “Il Parlamento è luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità, nel quale si misura quotidianamente la qualità della democrazia”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Presidente dell’Associazione, Giorgio Giovannetti, in occasione della Giornata di studio, organizzata dall’Associazione Alunni del Seminario di Studi Parlamentari “Silvano Tosi”.

“La giornata di studio ‘La clinica della Costituzione’. Il ruolo del Parlamento alla soglia della XX Legislatura nel ricordo di Silvano Tosi a 100 anni dalla nascita, rappresenta un’importante occasione di confronto sul ruolo del Parlamento e offre l’opportunità di riflettere sulle procedure che ne scandiscono l’attività, fulcro del dialogo democratico attraverso cui si attua il mandato rappresentativo affidato dai cittadini”, osserva il Presidente.

“Nel centenario della sua nascita, Silvano Tosi rimane un punto di riferimento fondamentale per leggere, con sguardo rigoroso e ancora attuale, l’evoluzione delle istituzioni rappresentative – ricorda il capo dello Stato -. Formatosi presso l’Istituto di Scienze politiche ‘Cesare Alfieri’ di Firenze, illustre studioso del diritto parlamentare, egli conferì piena dignità accademica alla disciplina, divenendone il primo titolare di cattedra. Docente e giornalista, osservatore attento e commentatore lucido delle vicende istituzionali del Paese, Tosi portò la sua competenza anche nelle istituzioni: fu infatti componente del Consiglio Superiore della Magistratura. A Silvano Tosi, insieme a Giovanni Spadolini, Paolo Barile e Alberto Predieri, si deve inoltre l’ideazione del Seminario di studi e ricerche parlamentari, realizzato nel 1967 come metodo didattico innovativo fondato sulla sinergia tra ricerca universitaria ed esperienza tecnico-istituzionale. Il Seminario, oggi intitolato alla sua memoria, attesta la perdurante vitalità del suo insegnamento. Agli autorevoli relatori e a quanti partecipano a questa giornata di studio, formulo gli auguri di un proficuo lavoro”.