Meteo Italia, maltempo fino a sabato: poi tregua e nuovo peggioramento

(Adnkronos) –

Forte maltempo sull’Italia almeno fino a sabato, con piogge intense e temporali al Centro-Sud. Poi torna il sole ma è atteso un nuovo peggioramento. Secondo le ultime previsioni meteo la prima vera perturbazione atlantica autunnale giunta in Italia sta portando e porterà ancora nelle prossime ore precipitazioni diffuse, venti forti e un calo delle temperature.

“Forti piogge su buona parte dell’Italia fino a sabato”, spiega all’Adnkronos Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. La perturbazione sta causando intensi rovesci soprattutto dalla Liguria di Levante alla Toscana e dal Lazio alla Campania. Le zone costiere saranno maggiormente interessate dai temporali. Le piogge saranno frequenti anche al Nord-Est, con accumuli significativi sul Friuli Venezia Giulia. Particolare attenzione è prevista per le precipitazioni abbondanti tra Toscana, Lazio e Campania.

Oggi, venerdì 9 ottobre, “il maltempo colpirà soprattutto il Meridione, ci sarà anche un calo delle temperature massime su tutto lo Stivale e i venti saranno forti di Maestrale in Sardegna con mare agitato”, aggiunge Tedici. “Sabato avremo l’ultima giornata di maltempo concentrato al Sud e sul Medio Adriatico, poi domenica arriveranno ampie schiarite quasi ovunque in un contesto termico comunque autunnale e con massime quasi ovunque sui 22-23°C”, conclude il meteorologo.

La tregua di domenica non segnerà però la fine dell’instabilità. Nel corso della prossima settimana l’Italia verrà infatti lambita sia da correnti instabili e fresche in discesa dal Nord Europa, che innescheranno nuove piogge e venti forti, sia da un campo di alta pressione che dalle Isole Azzorre si allungherà verso il nostro Paese.

Avvio di settimana ancora in parte instabile e ventoso al Centro-Sud

Nei primi giorni della prossima settimana il nostro Paese verrà influenzato dall’arrivo di correnti instabili in discesa dall’Europa nord-orientale, che manterranno piuttosto movimentate le condizioni del tempo, specie al Centro-Sud.

Già lunedì 12 ottobre sono previste piogge, alternate a schiarite, in particolare su Lazio, Puglia e Calabria.

Nei giorni a seguire, tra martedì 13 e mercoledì 14 ottobre, non è esclusa la possibilità di ulteriori acquazzoni sul versante adriatico e ionico. Il tutto sarà accompagnato da sostenuti venti di Grecale che soffieranno con raffiche oltre i 60-70 km/h, provocando un generale calo delle temperature e la possibilità di mareggiate lungo le coste maggiormente esposte.

Si tratta di un vento fresco da Nord-Est che, specie da martedì 13, soffierà con decisione sui versanti adriatici e ionici meridionali, con raffiche sostenute. Il tempo risulterà più stabile sui restanti settori.

Successivamente, a partire da giovedì 15 ottobre, un campo di alta pressione proveniente dalle Isole Azzorre avanzerà verso l’Italia, favorendo maggiori spazi soleggiati a tutto il Paese. Anche le temperature sono previste in leggero aumento, tanto da portarsi nuovamente su valori superiori alle medie climatiche di riferimento, con valori fino a 23-24°C in molte città del Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori.

Questa tregua potrebbe tuttavia avere vita breve. Già nel weekend successivo, 17-18 ottobre, è infatti atteso un nuovo affondo strutturato di origine nord-europea che potrebbe dare il via a una nuova fase perturbata, con la possibile formazione di un minimo depressionario sui nostri mari.