Ossessionato dalla serie tv Dexter, uccide una ragazza in un B&B: confessa 20enne in Inghilterra

(Adnkronos) – Ha confessato di aver ucciso una sua giovane dopo aver ricreato in un B&B la famosa “stanza della morte” della serie tv Dexter. I fatti risalgono allo scorso dicembre ma solo il 6 ottobre scorso Benjamin

Day, 20 anni, studente di Scienze forensi all’Università di Worcester, si è dichiarato colpevole dell’omicidio di Maria Saceanu, 24 anni.

Era il 21 dicembre 2025 quando la polizia lo ha trovato per strada, di notte, con una mano fasciata che perdeva sangue, dopo che era stato lui stesso a chiamare i soccorsi. Day aveva raccontato agli agenti di essere stato aggredito da un cane randagio o “una volpe”, a Tividale, nelle West Midlands inglesi. La scena è stata immortalata dagli agenti con una dashcam e mostrato in aula martedì.

A quel punto i poliziotti, insospettiti, hanno continuato a fargli domande e sono arrivati davanti alla casa dove il giovane aveva appena ucciso Maria Saceanu, e aveva tentato di farne a pezzi il corpo. Ma non ci era riuscito ed era rimasto ferito.

Il cadavere della giovane si trovava in una stanza presa in affitto su Airbnb, interamente ricoperta di plastica, dove la vittima era stata colpita con 78 coltellate. Secondo il pubblico ministero Rachel Brand﻿

KC, tutto riproduceva l’ambientazione della famosa serie tv, andata in onda dal 2006 al 2013, compresi alcuni dettagli come il grembiule, la visiera e i guanti trovati in camera da letto. Addirittura pare che Day si fosse cambiato d’abito prima dell’arrivo della donna, indossando una camicia kaki, proprio come il protagonista.

Il 20enne ha ammesso lui stesso di essere ossessionato dalle vicende di Dexter Morgan. Per l’ispettore capo Matt

Marston “Day aveva pianificato questo omicidio nei minimi dettagli. Si è trattato di un brutale attacco premeditato ai danni di una donna indifesa, attirata nella stanza che lui aveva affittato”.