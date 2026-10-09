Presentata a Napoli la nuova Lancia Gamma, design italiano e produzione a Melfi

NAPOLI (ITALPRESS) – Design italiano, produzione a Melfi. E’ stata presentata negli spazi della Fondazione Made in Cloister a Napoli, la nuova Lancia Gamma, modello che segna un passaggio importante nel percorso di rilancio del brand nell’anno in cui Lancia celebra i 120 anni dalla fondazione. Dopo il lancio ufficiale lo scorso 16 settembre al Mimit, alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso al MIMIT, la Gamma, porta con sè un altro anniversario: il modello compie cinquant’anni dalla prima generazione, presentata nel 1976. “Continueremo a costruire la nostra identità di brand”, ha sottolineato Gaetano Thorel, responsabile Fiat & Lancia Europe di Stellantis e Senior Vice President, nel corso della presentazione napoletana. La nuova vettura si aggiunge agli altri 19 modelli prodotti in Italia e rappresenta, nelle intenzioni del marchio, un ulteriore tassello della strategia che punta a valorizzare il progetto italiano, dalla fase di ideazione alla produzione. A raccontare le scelte stilistiche è stato Gianni Colonello, responsabile del design Lancia. Il nuovo design language, ha spiegato, nasce dalle eccellenze del design italiano. L’obiettivo è stato trovare le giuste proporzioni per una vettura capace di mettere insieme la presenza di un crossover e l’eleganza tipica di Lancia. La silhouette rappresenta così uno degli elementi centrali del progetto, insieme alla riconoscibilità del modello.

Sul posteriore, come sull’anteriore, spicca il motivo del “calice”, elemento destinato a diventare uno dei segni distintivi del nuovo corso stilistico del marchio. Anche gli interni sono stati sviluppati con un’impostazione tecnica, con particolare attenzione a comfort, materiali e qualità percepita.

Per la carrozzeria sono previsti, oltre ai colori classici, tre colori identificativi: Blu Lancia, Agata Verde e Ametista Gray.

“Made in Melfi” è uno dei concetti al centro del progetto. Gianni Petullà, responsabile prodotto Lancia, ha ribadito la “matrice italiana” della nuova Gamma, sviluppata e prodotta in Italia.

Sei, secondo Lancia, gli ingredienti alla base del progetto, a partire da silhouette, efficienza e funzionalità. Sul fronte dell’efficienza, l’obiettivo è raggiungere valori di consumo tra i più bassi del segmento. L’approccio è definito “olistico”, con la ricerca dell’efficienza applicata a ogni aspetto della vettura e con una particolare attenzione alla sinergia tra hardware e software. Il comfort rappresenta un altro elemento centrale dello sviluppo, con l’impiego anche di materiali fonoassorbenti per migliorare la silenziosità dell’abitacolo.

Il percorso, ha spiegato il management, punta a costruire progressivamente una nuova identità Lancia, mantenendo il legame con la tradizione ma interpretandolo attraverso design, tecnologia ed elettrificazione. La scelta della Fondazione Made in Cloister come sede della presentazione si inserisce nel rapporto tra Lancia e il mondo del design. All’appuntamento sono intervenute anche Simona Magnarelli, responsabile Comunicazioni ed Eventi Lancia, ed Emilia Petruccelli, direttrice di Edit Napoli. Edit è nata otto anni fa con l’obiettivo di promuovere il design d’autore e negli anni ha sviluppato la propria manifestazione attraverso alcune delle più importanti location storiche della città. Un contesto che ha permesso a Lancia di presentare Gamma non soltanto come nuovo modello automobilistico, ma anche come espressione della cultura italiana del progetto.

Dopo l’appuntamento napoletano, la nuova Gamma sarà protagonista lunedì al Salone di Parigi, mentre le prime vetture sono attese nelle concessionarie dal 23 novembre.

Da un punto di vista dell’offerta, la nuova Gamma amplia l’offerta Lancia e porta il marchio in un segmento strategico con una fastback crossover lunga 4,67 metri, disponibile con motorizzazioni ibride ed elettriche. Ispirato all’Italian Home Feeling, l’abitacolo è un raffinato salotto italiano con “coffee table”, illuminazione Lancia Glow e tetto panoramico. Oltre il 60% delle superfici estetiche interne è realizzato in materiali green, per più di 600 kg a bordo, tra cui tessuti riciclati fino al 100%. Anche l’offerta powertrain è completa: una versione ibrida da 145 CV con autonomia superiore a 1.000 km e una gamma 100% elettrica articolata su più livelli, da 230 CV con autonomia superiore a 540 km, da 245 CV con autonomia superiore a 740 km, fino alla versione integrale AWD da 375 CV con autonomia fino a 676 km. La ricarica dal 20 all’80% richiede 27 minuti su colonnina fast, con 100 km recuperati in 6 minuti, soste pianificate e batteria pre-riscaldata dall’EV Routing. Completano il quadro la guida a un solo pedale e la funzione V2L per alimentare dispositivi esterni. La guida assistita di Livello 2 introduce tre nuove funzioni: Semi-automated Lane Change, Predictive ACC e Anticipated Intelligent Speed Adaptation.

La line-up, semplice e immediata, si declina in tre allestimenti dalla personalità definita: LS, LX e HF, quest’ultimo nelle versioni HF Line su ibrida e HF Integrale su elettrica.

I prezzi della gamma Lancia partono da 39.900 euro per la versione ibrida da 145 CV a trazione anteriore. Per la gamma elettrica si parte da 45.900 euro per la 230 CV e da 51.900 euro per la 245 CV, entrambe a trazione anteriore, mentre la HF da 350 CV a trazione integrale è proposta a 59.900 euro.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).