Rossetti (FerrovieNord): “Nuovo collegamento risultato forte sinergia tra istituzioni coinvolte”

(Adnkronos) – “Quest’opera rappresenta il risultato di una forte sinergia fra le istituzioni coinvolte, perché elimina un passaggio a livello che per noi, che siamo un’impresa di infrastrutture ferroviarie, è fondamentale per garantire la sicurezza. Inoltre, siamo intervenuti con la realizzazione di questa strada, delle rotonde, delle cuciture con i vari collegamenti e con l’introduzione di un sottopasso ciclo-pedonale per favorire la viabilità, anche dolce, quindi non solo degli autoveicoli e per consentire un miglioramento del collegamento tra i comuni di Cesano e di Seveso”. Così Pier Antonio Rossetti, presidente di FerrovieNord, intervenendo oggi alla cerimonia di inaugurazione, svoltasi a Seveso, della tangenziale Nord di Cesano Maderno, la nuova arteria stradale che collega direttamente Seveso e Cesano Maderno.

“Si tratta di un collegamento che renderà più fluido il flusso della circolazione. Non abbiamo pensato solo alla mobilità dei veicoli, ma anche delle persone con il sottopasso ciclo-pedonale – spiega – che è un’opera alla quale teniamo molto perché andiamo in un’ottica di sostenibilità e un miglioramento della viabilità sotto tutti i punti di vista”.

“L’investimento per la nuova arteria stradale è stato di oltre 21 milioni di euro, per cui dobbiamo ringraziare Regione Lombardia, che è sempre attenta a queste opere. Gli investimenti sono sempre molto importanti e quindi noi ci pregiamo oggi di poter inaugurare quest’opera, che segnerà sicuramente un miglioramento della viabilità e delle condizioni di vita di tutti i cittadini”, conclude Rossetti.