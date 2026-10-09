Suzuki Fishing Cup 2026, a Giulianova si chiude la quarta tappa

ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa a Giulianova la quarta tappa del Trofeo Suzuki Fishing Cup, disputata nell’ambito del Campionato Italiano per Società di Drifting, organizzato dal Circolo Nautico V. Migliori Giulianova – Yacht Club, sotto l’egida della FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato. L’appuntamento abruzzese, si legge in una nota, ha rappresentato l’ultimo atto della Suzuki Fishing Cup 2026, il progetto attraverso cui Suzuki sostiene la pesca sportiva e la propria vicinanza agli atleti e agli appassionati che vivono il mare attraverso la competizione. Le condizioni del mare particolarmente formato hanno imposto una modifica al programma della manifestazione. La gara si è dovuta disputare in una sola giornata, quando le condizioni del mare hanno consentito agli equipaggi di scendere in acqua e confrontarsi sul campo di gara.

Sono stati 36 gli equipaggi iscritti alla competizione, dei quali 19 motorizzati con fuoribordo Suzuki e quindi in gara anche per il Trofeo Suzuki Fishing Cup, monomarca dedicato alla migliore prestazione in gara. A conquistare la vittoria nel Campionato Italiano per Società di Drifting è stato il Team Nautico Sanbenedettese, capitanato da Giacomo Forti, che ha chiuso la competizione con 5.566 punti. Lo stesso equipaggio si è aggiudicato anche il quarto Trofeo Suzuki Fishing Cup, risultando il migliore tra i team motorizzati Suzuki.

Come previsto dal regolamento della Suzuki Fishing Cup, ciascun componente dell’equipaggio vincitore riceverà una manutenzione completa del proprio fuoribordo Suzuki, un riconoscimento pensato per premiare concretamente la passione e l’impegno degli sportivi che scelgono di affrontare le competizioni con i motori Suzuki.

La tappa di Giulianova chiude così il percorso della Suzuki Fishing Cup 2026, articolato in quattro appuntamenti inseriti nei principali campionati nazionali di pesca sportiva. Un progetto nato dalla collaborazione tra Suzuki e FIPSAS per accompagnare gli sportivi durante la stagione agonistica e condividere i valori che legano la pesca sportiva alla passione per il mare.

La vicinanza di Suzuki al mondo della pesca sportiva passa infatti anche attraverso il sostegno alle competizioni FIPSAS e a una disciplina che, oltre all’aspetto agonistico, pone attenzione al rispetto dell’ambiente marino. In questo contesto assume particolare rilievo la pratica del catch and release, che prevede il rilascio in mare del pescato dopo la cattura.

“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto con la quarta tappa della Suzuki Fishing Cup – dichiara Paolo Ilariuzzi, Direttore Divisione Moto e Marine di Suzuki Italia -. Nel corso della stagione abbiamo avuto modo di essere ancora una volta vicini agli sportivi e agli appassionati di pesca sportiva, condividendo con loro la passione per il mare. La collaborazione con FIPSAS ci permette di sostenere concretamente una disciplina che unisce competizione, passione e attenzione all’ambiente marino, anche attraverso la pratica del catch and release. Desidero congratularmi con il Team Nautico Sanbenedettese per la vittoria nel Campionato Italiano per Società di Drifting e per la conquista del quarto Trofeo Suzuki, oltre a ringraziare tutti gli equipaggi che hanno partecipato alla competizione e contribuito al successo di quest’ultima tappa”. Con la tappa di Giulianova si conclude quindi la Suzuki Fishing Cup 2026, che ha visto Suzuki al fianco degli equipaggi e delle competizioni FIPSAS nei quattro più importanti appuntamenti della stagione agonistica italiana.

– Foto ufficio stampa Suzuki –

(ITALPRESS).