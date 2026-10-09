Trump annuncia intesa con Putin per immettere gasolio russo su mercato

Roma, 9 ott. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il presidente russo Vladimir Putin che consentirà a Mosca di immettere “immediatamente” gasolio sul mercato globale.

Trump ha spiegato che Putin ha accettato di fornire subito 300mila tonnellate di gasolio, seguite da altre 500mila a novembre e da un ulteriore milione di tonnellate in seguito.

“I prezzi del gasolio per gli americani e, in effetti, per il mondo intero SCENDERANNO RAPIDAMENTE E IN MISURA RECORD!”, ha scritto Trump sul social network Truth. I prezzi del gasolio negli Stati Uniti sono raddoppiati dall’inizio della guerra con l’Iran, a febbraio, mettendo sotto pressione i repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato, a causa dell’aumento del costo della vita.

Secondo l’AAA, il prezzo medio del gasolio negli Stati Uniti è attualmente di 6,28 dollari al gallone, in calo rispetto al record di 6,53 dollari raggiunto alla fine di settembre.

Poco dopo l’annuncio di Trump, il Dipartimento del Tesoro statunitense ha formalmente rilasciato una licenza temporanea che autorizza l’immissione sul mercato del gasolio russo.

Kirill Dmitriev, inviato speciale di Putin, ha accolto con favore l’accordo sui social media, dichiarando: “La cooperazione tra Russia e Stati Uniti nel settore del gasolio e dell’energia porterà benefici al mondo intero”.

Si tratta dell’ultimo tentativo del presidente statunitense di ridurre i prezzi dei carburanti negli Stati Uniti. All’inizio di questa settimana, Trump ha dichiarato che stava “valutando” la possibilità di sospendere l’imposta federale sulla benzina. Ha inoltre annunciato che avrebbe consentito l’utilizzo sulle autostrade statunitensi del cosiddetto red-dyed diesel, un tipo di gasolio contrassegnato da un colorante rosso, normalmente esente dall’imposta federale, senza che venisse applicata tale imposta.

Trump è inoltre riuscito a esercitare pressioni sui Paesi del G7 affinché immettessero sul mercato 100 milioni di barili di petrolio e gasolio provenienti dalle riserve strategiche, allo scopo di attenuare i timori relativi all’approvvigionamento. In precedenza, aveva anche sostenuto le richieste di vietare le esportazioni di gasolio dagli Stati Uniti.