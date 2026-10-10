22enne evaso dal carcere Napoli, trovato nell’armadio della madre

NAPOLI (ITALPRESS) – Aveva fatto perdere le sue tracce. Detenuto nel carcere di Bellizzi Irpino, aveva ottenuto un permesso premio per partecipare al battesimo della figlia. Da quel giorno è sparito, non è più tornato in cella. I carabinieri della sezione operativa di Giugliano in Campania non hanno mai smesso di cercarlo e, ieri sera, l’hanno trovato in un armadio.

È stato rintracciato nell’abitazione della madre, in piazza Mercato. Quando hanno bussato, la porta non è mai stata aperta e i militari sono stati costretti a entrare da un balcone. Impossibilitato a fuggire da porte o finestre – lo stabile era stato circondato – il 22enne si è nascosto in un armadio. Trovato facilmente, è finito in manette e poi nuovamente in carcere. Questa volta in quello di Poggioreale. Dovrà scontare una pena di 3 mesi e 2 giorni di reclusione.

– Foto di repertorio Carabinieri –

(ITALPRESS).