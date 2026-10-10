Attacco Houthi all’aeroporto di Riad: missile colpisce lo scalo, diversi feriti di cui 5 gravi

(Adnkronos) – L’aeroporto internazionale di Riad è stato teatro di un grave attacco attribuito ai ribelli Houthi dello Yemen. Un missile ha colpito oggi, sabato 10 ottobre, la struttura attorno alle 15, provocando momenti di panico e costringendo le autorità saudite a un’immediata evacuazione di massa dello scalo. Secondo quanto riferito da fonti diplomatiche e testimoni oculari, l’azione militare ha preso di mira direttamente l’infrastruttura civile della capitale.

Colpito in particolare il terminal 3 dell’aeroporto. I voli in arrivo sono stati cancellati o hanno subito ritardi. Un passeggero diretto a Riad ha raccontato che il suo aereo è stato dirottato a Dammam e che stava prendendo un taxi per rientrare nella capitale. Usa, Canada, Germania e Irlanda hanno avvertito i propri cittadini di evitare l’aeroporto di Riad e le aree intorno allo scalo.

L’attacco segue quello di giovedì, che aveva provocato tre morti – tra cui un pilota della compagnia di bandiera Saudia – e la distruzione di un aereo di linea.

Il bilancio dell’attacco conta decine di persone ferite, la maggior parte delle quali di nazionalità saudita. Secondo fonti ospedaliere della capitale, almeno cinque feriti si trovano attualmente ricoverati in gravi condizioni nei reparti di terapia intensiva a Riad. Per accelerare le operazioni di soccorso e garantire le cure tempestive ai pazienti più critici, diversi feriti sono stati trasferiti negli ospedali cittadini tramite elicotteri sanitari.

Fonti diplomatiche hanno confermato la matrice dell’incursione, evidenziando la gravità del gesto contro un’infrastruttura non militare. “Gli Houthi attaccano obiettivi civili come l’aeroporto di Riad”, ha dichiarato una fonte diplomatica all’Afp, confermando l’impatto dell’ordigno nell’area aeroportuale. Le forze di sicurezza hanno sigillato la zona mentre prosegue il monitoraggio della situazione nella capitale saudita.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani esprime piena solidarietà all’Arabia Saudita e al suo popolo e condanna gli attacchi alle infrastrutture civili, incluso l’aeroporto di Riad. La Farnesina, si legge in un post su X del ministero, raccomanda “ai connazionali di evitare spostamenti non essenziali verso l’area dell’aeroporto di Riad e l’utilizzo dello scalo per arrivi/partenze”.

Kuwait Airways ha annunciato di aver cancellato due voli da e per Riad, a causa della chiusura dell’aeroporto della capitale dell’Arabia Saudita e la “situazione di sicurezza” nella zona. “Kuwait Airways annuncia che il volo Ku775 da Kuwait a Riad e il volo Ku776 da Riad a Kuwait sono stati cancellati oggi, sabato 10 ottobre 2026, a causa della chiusura dell’aeroporto a seguito della situazione di sicurezza”, si legge nel comunicato pubblicato online.