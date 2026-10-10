Bari, ragazzo denuncia presunte molestie sessuali: parroco ai domiciliari

(Adnkronos) – Arresti domiciliari per un parroco di 56 anni a Bari. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trani su richiesta della procura ed eseguito dalla polizia. L’indagato è accusato di violenza sessuale con abuso di autorità nei confronti di un giovane che frequentava assiduamente la comunità parrocchiale. Le molestie e i presunti abusi sarebbero avvenuti tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 quando il giovane era già maggiorenne.

Le indagini della Squadra Mobile di Bari, sono state avviate subito dopo la denuncia della vittima. Gli investigatori hanno ascoltato diverse persone con cui il ragazzo si era confidato nel corso dei mesi. Sono state utilizzate anche intercettazioni ambientali e telefoniche. Dai rilievi sarebbe emerso con chiarezza, sottolineano gli investigatori, il forte condizionamento e l’autorità esercitata dal prelato nei confronti dei fedeli, spingendo la magistratura ad applicare la misura restrittiva.