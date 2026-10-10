Elezioni Fisi, a Verona nessun candidato raggiunge il quorum per la presidenza: finisce l’era Roda, si dovrà votare di nuovo

VERONA (ITALPRESS) – Nessuna fumata bianca a Verona e fine dell’era Flavio Roda. L’assemblea federale ordinaria elettiva della Federazione Italiana Sport Invernali si è conclusa senza una pronuncia definitiva visto che nessuno dei tre candidati ha raggiunto il quorum necessario.

Roda, alla guida della Fisi dal 2012, avrebbe avuto bisogno del 66,67% dei voti visto che era oltre il limite dei tre mandati ma si è fermato al 57,88% (48.015 preferenze). Ai due sfidanti, Rosario Maria Noris e Roberto Bortoluzzi, per essere eletti sarebbe bastato invece il 50%+1 delle preferenze ma il primo non è andato oltre il 35,97% (29.838 voti), mentre il secondo si è fermato al 2,52% (2.087).

Stando così le cose, si dovrà procedere a convocare nuove elezioni entro 90 giorni ma Roda, alla luce dell’esito di Verona, non potrà comunque farsi avanti. A questo punto l’attuale numero uno federale dovrà decidere se restare in carica per l’ordinaria amministrazione fino alle prossime elezioni o dimettersi, aprendo la strada al commissariamento. A quel punto, visto che gli sport invernali saranno nel pieno della stagione, i tempi per la nuova assemblea elettiva potrebbero allungarsi.

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