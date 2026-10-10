F1, Verstappen vince la sprint a Singapore davanti a Hamilton e Leclerc. Russell fuori, Antonelli allunga in classifica

MARINA BAY (SINGAPORE) (ITALPRESS) – Max Verstappen prosegue la sua serie positiva e, dopo il successo di Sepang e la pole di ieri, trionfa nella Sprint Race del Gran Premio di Singapore 2026 di Formula 1. Dopo una partenza ritardata di circa mezzora, a causa della pioggia, l’olandese prende il comando della gara e difende il primato fino alla bandiera a sacchi. Alle sue spalle le due Ferrari di Lewis Hamilton, abilissimo nel guadagnare diverse posizioni in partenza, secondo, e di Charles Leclerc, terzo.

Andrea Kimi Antonelli chiude la gara al quarto posto e guadagna altri punti preziosi rispetto a George Russell, finito a muro al secondo giro, mentre era la comando della gara, davanti a Verstappen. Ora l’italiano vanta 89 punti di vantaggio nei confronti del compagno di squadra. Disastro McLaren nell’ultimo giro, con Lando Norris e Oscar Piastri che si centrano (erano rispettivamente quarto e quinto): l’australiano esce di scena, mentre il britannico chiude la prova in ottava posizione. A punti anche Liam Lawson (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas) e Nico Hulkenberg (Audi).

ORDINE D’ARRIVO

1. Max Verstappen (Ned) Red Bull 34’48″162

2. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari a 2″591

3. Charles Leclerc (Mon) Ferrari a 16″871

4. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes a 17″238

5. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls a 20″632

6. Oliver Bearman (Gbr) Haas a 24″312

7. Nico Hulkenberg (Ger) Audi a 27″525

8. Lando Norris (Gbr) McLaren a 28″272

9. Pierre Gasly (Fra) Alpine a 36″220

10. Esteban Ocon (Fra) Haas a 37″640

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI

1. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 325 punti

2. George Russell (Gbr) Mercedes 236

3. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 221

4. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 197

5. Max Verstappen (Ned) Red Bull 196

6. Lando Norris (Gbr) McLaren 189

7. Oscar Piastri (Aus) McLaren 128

8. Isack Hadjar (Fra) Red Bull 96

9. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 69

10. Pierre Gasly (Fra) Alpine 41

11. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls 38

12. Franco Colapinto 15 (Arg) Alpine 27

13. Oliver Bearman (Gbr) Haas 23

14. Gabriel Bortoleto (Bra) Audi 10

15. Nico Hulkenberg (Ger) Audi 9

16. Carlos Sainz (Esp) Williams 7

17. Esteban Ocon (Fra) Haas 7

18. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 7

19. Alexander Albon (Tha) Williams 5

20. Yuki Tsunoda (Jpn) Racing Bulls 1

CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 561 punti

2. Ferrari 418

3. McLaren 317

4. Red Bull 306

5. Racing Bulls 94

6. Alpine 68

7. Haas 30

8. Audi 19

9. Williams 12

10. Aston Martin 7

11. Cadillac 0

– Foto Ipa Agency –

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