Formula 1, oggi gara sprint Gp Singapore: Russell a muro, Verstappen in testa – Diretta

(Adnkronos) – Torna la Formula 1 con le qualifiche e la sprint race del Gp di Singapore. Oggi, sabato 10 ottobre, il Circus riparte dal circuito di Marina Bay dopo il successo a Sepang di Max Verstappen, che scatterà dalla pole nella gara corta. In testa al Mondiale piloti c’è Antonelli con 320 punti, +84 sul compagno di squadra George Russell e +106 su Hamilton.

Dove vedere le qualifiche e la sprint del Gp di Singapore? Gli appuntamenti di oggi saranno visibili in diretta sui canali di Sky Sport, ma anche in chiaro su Tv 8. Gli appuntamenti odierni saranno inoltre disponibili anche in streaming su Sky Go e Now.

La sprint di oggi sarà molto importante nell’economia del weekend. Anche perché, a causa di una penalità, Russell partirà dal fondo dello schieramento nel Gran Premio di domani, domenica 11 ottobre.