Il Genoa trova la prima vittoria in campionato, 2-1 alla Fiorentina

GENOVA (ITALPRESS) – La sesta giornata di Serie A si apre con la prima vittoria in campionato del Genoa. Al Ferraris i ragazzi di De Rossi si impongono per 2-1 contro la Fiorentina, grazie alle reti nel primo tempo di Osmajic e Messias: nella ripresa il match era stato riaperto dall’autogol di Vasquez. Primo ko, dunque, per il Vanoli bis sulla panchina viola. Dopo una grande prima frazione, il Genoa soffre nel finale, ma esce dal campo con tre punti meritati. Ci capisce molto poco la Fiorentina sin dalle prime battute del match. Un Genoa qualitativo e intenso, infatti, mette subito all’angolo la formazione ospite, sbloccando il risultato al 7′. L’1-0 del Grifone nasce da un tacco di Osmajic che libera il tiro di El Shaarawy: il pessimo rinvio di De Gea finisce sui piedi dell’accorrente Ellertsson che dalla destra serve l’attaccante montenegrino che dopo aver iniziato l’azione la conclude con cinismo. Passano pochi minuti e al 15′ il Genoa raddoppia, grazie alla rete di Messias lesto a sfruttare il tragicomico liscio di Ranieri sul cross di Osmajic. Al 23′, invece, De Gea è decisivo per negare il 3-0 ad El Shaarawy, pericoloso da calcio di punizione.

Dopo una rete annullata a Gnonto per fuorigioco, gli ospiti si rendono pericolosi solo nel finale di frazione prima con i tentativi di Oulai e Ranieri, terminati di poco a lato, poi col sinistro di Mastantuono, parato da Bijlow. Ritmi più bassi, invece, nel secondo tempo con il Genoa che aspetta la Fiorentina, provando poi a colpire in contropiede. Gli ospiti continuano a peccare di brillantezza nella trequarti avversaria e solo con un episodio i ragazzi di Vanoli riescono a rimettersi in careggiata. Al 73′, infatti, nel corso di un’azione insistita, Jimenez crossa dalla destra in area per Pellegrino, trovando, però, la sfortunata deviazione di Vasquez, decisiva per il 2-1. Nel finale piovono chance per il pareggio della Fiorentina: dopo l’uscita di Bijlow sul tentativo di Njie, all’84 la conclusione di Ndour dalla distanza si stampa sul palo. In pieno recupero Valdepenas in area spara alto sopra la traversa il pallone del pari. Con questo successo il Genoa aggancia la Fiorentina e si porta a quota quattro punti. Per Vanoli, invece, c’è ancora tanto lavoro da fare, soprattutto in fase difensiva.

IL TABELLINO

GENOA (3-4-2-1): Bijlow 6; Otoa 6 (21′ st Marcandalli 6), Ostigard 6.5, Vasquez 5.5; Ehizibue 6 (31′ st Puczka sv), Frendrup 6.5, Traoré 6.5, Ellertsson 6.5 (31′ st Sabelli sv); Messias 7 (12′ st Vitinha 5.5), El Shaarawy 7 (12′ st Wiafe 5.5); Osmajic 7.5. In panchina: Sommariva, Stolz, Drameh, Klisys, Mitaj, Robinho Junior, Lafont, Baldanzi. Allenatore: De Rossi 6.5.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea 5.5; Jimenez 6 (35′ st Dodo sv), Dragusin 5, Ranieri 4.5 (1′ st Viery 6), Valdepenas 5.5; Ndour 6, Oulai 5.5 (1′ st Njie 5.5), Fagioli 5; Mastantuono 5.5, Beto 5.5 (20′ st Pellegrino 6), Gnonto 5.5 (35′ st Goncalves sv). In panchina: Christensen, Lezzerini, Pongracic, Mazzeo, Joao Mario, Brescianini Allenatore: Vanoli 5.5.

ARBITRO: Maresca di Napoli 6.5.

RETI: 7′ pt Osmajic, 15′ pt Messias, 28′ st Vasquez (Aut.).

NOTE: giornata nuvolosa, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Ranieri, Oulai, Viery, Traoré, Vasquez, Wiafe, Vitinha, Sabelli. Angoli: 3-4. Recupero: 1’+1, 5’+1.

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(ITALPRESS).