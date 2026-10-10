(Adnkronos) – L’accordo sul diesel tra Russia e Stati Uniti può avvicinare la fine della guerra in Ucraina e fermare le stragi di bambini da entrambe le parti. L’emittente Fox News, attraverso le parole di Rachel Campos-Duffy, propone questa chiave di lettura dopo l’intesa annunciata da Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti, dopo il colloquio telefonico con Vladimir Putin, ha annunciato l’intesa con Mosca: Washington cancella le sanzioni energetiche e la Russia fornirà diesel agli Usa. “Quello di cui si preoccupano persone a destra e sinistra… E anche Zelensky, queste persone vogliono la guerra e dicono che un accordo con la Russia sul diesel potrebbe portare alla fine della guerra con l’Ucraina. E sarebbe fantastico. Spenderemmo meno soldi lì e fermeremmo le uccisioni”, dice Campos-Duffy prima di snocciolare cifre che, in relazione alle vittime provocate in particolare dalle azioni ucraine, non hanno nessun fondamento.

“Voglio dire, è stato ucciso un milione di bambini dal lato russo. Un milione dal lato dell’Ucraina”, dice equiparando l’effetto degli attacchi di aggressore e aggredito. L’accordo, conclude, “potrebbe essere positivo non solo per il prezzo del diesel ma anche se si ha a cuore la pace e si vogliono salvare vite”.