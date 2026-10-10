MotoGP, in Indonesia Marquez vince la sprint e si porta in testa al Mondiale

MANDALIKA (INDONESIA) (ITALPRESS) – Marc Marquez (Ducati) vince la Sprint Race del Gran Premio di Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp, in scena lungo il circuito di Mandalika. Lo spagnolo sfrutta le cadute di Marco Bezzecchi (Aprilia) e Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) e i problemi tecnici di Jorge Martin, quarto al traguardo, per riprendersi la vetta della classifica iridata piloti, salendo a +4 proprio su Martin, secondo.

Completano il podio di giornata l’Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Più indietro Alex Marquez (Ducati Gresini), quinto, Pedro Acosta (Ktm), sesto, Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), settimo, e Francesco Bagnaia (Ducati), ottavo.

POLE PER RAUL FERNANDEZ

È di Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) la pole position del Gran Premio di Indonesia. Il pilota spagnolo ferma il cronometro a 1’28″852 e precede di 0″109 l’Aprilia ufficiale di Marco Bezzecchi. Completa la prima fila l’altro azzurro Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), staccato di 0″196 da Fernandez.

Apre la seconda fila Marc Marquez (Ducati), quarto a 0″266 e appena davanti al leader del Mondiale Jorge Martin (Aprilia), quinto a 0″300. Sesto Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) su Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), Alex Marquez (Ducati Gresini) e Pedro Acosta (Ktm). Decimo Francesco Bagnaia (Ducati), che precede Franco Morbidelli (Ducati VR46) e Fabio Quartararo (Yamaha).

GRIGLIA DI PARTENZA

1^ fila

1. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 1’28″852

2. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’28″961

3. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1’29″048

2^ fila

4. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’29″118

5. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 1’29″152

6. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati in 1’29″232

3^ fila

7. Ai Ogura (Jpn) Aprilia in 1’29″279

8. Alex Marquez (Esp) Ducati in 1’29″386

9. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’29″408

4^ fila

10. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1’29″501

11. Franco Morbidelli (Ita) Ducati in 1’29″790

12. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha in 1’29″837

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).