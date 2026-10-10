Post in cirillico e minacce di stragi a scuola sui social, denunciato 14enne a Catania

(Adnkronos) – Usando l’alfabeto cirillico, alludeva al compimento di stragi a scuola e di atti di terrorismo sui social, mostrandosi con un casco militare e una videocamera indossabile. La Polizia di Catania ha deferito in stato di libertà alla Procura per i Minorenni di Catania un minore, di 14 anni. L’indagine trae origine da una segnalazione del Servizio Polizia postale e della Sicurezza cibernetica di Roma. Le indagini hanno consentito di identificare nel 14enne.

Nella stanza del minore sono stati ritrovati abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, un casco militare, appunti manoscritti, un rudimentale giubbotto antiproiettile. Sul suo smartphone è stato riscontrato l’account di interesse investigativo, oltre a ricerche interne sui motori riguardanti armi e funzionamento di pistole. Pertanto, tutto il materiale rinvenuto veniva sottoposto a sequestro, unitamente ad altri dispositivi informatici nella disponibilità del minore.