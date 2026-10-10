Sequestrate oltre 2300 magliette contraffatte del Napoli, un denunciato

NAPOLI (ITALPRESS) – La Guardia di finanza di Napoli ha sequestrato 2.338 magliette della SSC Napoli contraffatte, denunciando all’Autorità Giudiziaria un cittadino italiano. In particolare, i Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego Napoli hanno individuato un soggetto che sponsorizzava sul proprio profilo Tik Tok la vendita delle nuove maglie della SSC Napoli riprodotte nell’occasione del centenario della fondazione della società calcistica.

L’attività info-investigativa e il successivo controllo eseguito sull’autovettura in uso al soggetto hanno consentito ai militari di rinvenire 230 magliette del tipo di quelle pubblicizzate nei video caricati sul proprio profilo social. La successiva perquisizione, effettuata presso la residenza della medesima persona, ha permesso di recuperare più di 2.100 articoli della stessa specie, stoccati nel box pertinente all’abitazione.

Da un attento esame della merce è emerso come le maglie fossero curate nei minimi dettagli, riproducendo accuratamente i vari sponsor ed etichette, nonché anche il nuovo marchio relativo alla ricorrenza del centenario della SSC Napoli.

Le magliette erano anche dotate di una particolare etichettatura che, una volta inquadrata attraverso il sistema IVFC dello smartphone, reindirizzava l’utente direttamente al sito ufficiale della SSC Napoli, inducendo cosi in inganno il consumatore circa l’originalità del prodotto.

All’esito dell ‘attività le Fiamme Gialle sottoponevano a sequestro gli articoli contraffatti, deferendo all’Autorità Giudiziaria competente il soggetto per i reati di detenzione ai fini della vendita di prodotti contraffatti e ricettazione.

– Foto GDF –

(ITALPRESS).