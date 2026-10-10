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Wnba, le Golden State Valkyries di Zandalasini volano in finale contro Atlanta

| 10 Ottobre 2026 10:33 | 0 commenti

Wnba, le Golden State Valkyries di Zandalasini volano in finale contro Atlanta

Italpress, Sport Italpress
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ROMA (ITALPRESS) – Le Golden State Valkyries di Cecilia Zandalasini hanno battuto le Las Vegas Aces anche in gara-3 e hanno ottenuto l’accesso alla finale dei playoff del campionato di basket femminile targato Wnba. Il team della giocatrice azzurra ha vinto la serie della semifinale per 3-0.

Alla Michelob Ultra Arena di Las Vegas, dopo il 71 pari dei tempi regolamentari, Zandalasini e compagne si sono imposte al supplementare, per 87-77, contro le campionesse in carica della Wnba. Per la cestista lombarda a referto 7 punti, 3 rimbalzi e 3 recuperi. Esattamente fra una settimana comincerà la serie decisiva per l’assegnazione del titolo, che pone di fronte le Golden State Valkyries alle Atlanta Dream, vincitrici dell’altra semifinale dei playoff, per 3-0, contro le New York Liberty. Il primo atto della serie andrà in scena il 17 ottobre al Chase Center di San Francisco.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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