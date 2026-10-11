Ballando, Carolyn svela il mistero della paletta sparita di d’Urso: “Mea culpa”

(Adnkronos) –

Carolyn Smith fa mea culpa. Nel corso della puntata di Ballando con le stelle in onda stasera, sabato 10 ottobre, la padrona della giuria ha voluto chiarire quanto accaduto nella prima puntata quando, durante le votazioni sulla prima performance, Barbara d’Urso, al suo debutto come giurata, non riusciva a trovare la paletta giusta, con il numero 5.

Dopo aver commentato – o meglio, criticato – l’esibizione di Jimmy Ghione, arrivando a paragonarlo al “Gabibbo”, D’Urso aveva deciso di alzare la paletta del 5. Peccato che, arrivato il suo momento non riusciva a trovare quella giusta, andando visibilmente nel panico. Nel tentativo di recuperarla, la giurata ha provato a prendere quella di Carolyn Smith, seduta accanto a lei. “Ma non prendere le mie”, l’aveva rimproverata scherzosamente la padrona di casa della giuria. Un piccolo inconveniente tecnico, a quanto pare legato proprio alla sistemazione delle palette, recuperate poi per le esibizioni successive.

Ma nella puntata di questa sera, Carolyn Smith ha spiegato che in realtà è stata colpa sua: “Voglio difendere la mia collega. Sono stata io, non volevo, assolutamente. Per sbaglio”, ha detto, ricevendo un abbraccio da d’Urso. Mistero risolto.