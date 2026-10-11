Gp Indonesia, Bezzecchi trionfa davanti a Fernandez e Martin

(Adnkronos) –

Marco Bezzecchi vince il Gp d’Indonesia. Oggi, domenica 11 ottobre, il portacolori dell’Aprilia si impone davanti ai compagni di marca Raul Fernandez, Jorge Martin e Ai Ogura che completano il poker della scuderia italiana. Quinta piazza per Pedro Acosta con la Ktm, che si lascia alle spalle e Marc Marquez, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, tutti e tre in sella a delle Ducati. A completare la top ten Fabio Quartararo con la Yamaha ed Enea Bastianini su Ktm. Quella di Bezzecchi è la vittoria numero 300 di un pilota italiano in MotoGp, per il romagnolo l’undicesima personale in top-class. Nella classifica iridata Martin supera Marquez e si porta al comando con due punti di vantaggio. Il Motomondiale torna in pista tra due settimane a Phillip Island in Australia.

