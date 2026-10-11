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Papa: “Mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, mi opero”

| 11 Ottobre 2026 15:02 | 0 commenti

Papa: “Mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, mi opero”

AdnKronos
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(Adnkronos) – “Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. E’ stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L’intervento è già programmato nei prossimi giorni”. Lo ha detto Papa Leone XIV, affacciandosi alla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano, dopo l’Angelus con i fedeli e i pellegrini convenuti in piazza San Pietro. 

“In risposta alle domande dei giornalisti, posso precisare che l’intervento è previsto per i primi giorni della prossima settimana e che il tempo previsto per il ricovero post operatorio è di circa una settimana”, ha fatto sapere il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni. L’intervento sarà effettuato al Policlinico Gemelli. 

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