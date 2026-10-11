Polonia, piano per uccidere Tusk e ministro della Difesa: riunione d’emergenza delle agenzie di sicurezza

(Adnkronos) –

Esisterebbe un piano per uccidere il primo ministro polacco Donald Tusk e il ministro della Difesa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero dell’Interno di Varsavia Karolina Galecka su X, spiegando che le autorità della Polonia sono in stato di massima allerta dopo che la polizia ha ricevuto informazioni su un possibile attentato contro il premier e il ministro della Difesa.

Una riunione d’emergenza delle agenzie di sicurezza polacche è stata convocata per questa mattina presso il Centro antiterrorismo dell’Agenzia per la sicurezza interna (Abw).

“A seguito delle informazioni ricevute dalla polizia polacca riguardo a un possibile attentato contro il primo ministro Donald Tusk e il vice primo ministro e ministro della Difesa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, il ministro dell’Interno, Marcin Kierwinski, e il ministro Coordinatore dei Servizi Speciali, Tomasz Siemoniak, hanno ordinato l’avvio di un’indagine in merito”, ha scritto su X Karolina Galecka.

Jacek Dobrzynski, portavoce del coordinatore dei servizi segreti polacchi, ha confermato le misure di emergenza. Interpellato dall’agenzia di stampa polacca, si è rifiutato di fornire ulteriori dettagli sulla minaccia o sulla riunione di sicurezza. In precedenza i servizi di sicurezza polacchi avevano arrestato otto persone sospettate di preparare operazioni di sabotaggio in tutto il Paese. I sospettati avrebbero condotto attività di ricognizione presso installazioni militari e infrastrutture critiche, spingendo le autorità polacche a lanciare l’allarme sulle crescenti minacce alla sicurezza nazionale.