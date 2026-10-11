Selvaggia Lucarelli e l’addio a Ballando: “Non mi manca fare la giudice, al Grande Fratello sono giudice supremo”

(Adnkronos) – “Non mi manca fare la giudice. Un conto è dire che hai ballato male, un altro è dire che non mi piaci come persona”. Selvaggia Lucarelli in un’intervista oggi a Verissimo parla della sua esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip. Questa stagione televisiva segna l’addio al ruolo di giurata di Ballando con le stelle, il dance show di Raiuno. “Al Grande Fratello si tratta di essere giudici supremi, negli altri programmi si giudica una performance, un balletto, si dà un voto e via. Qui si giudica il modo di stare al mondo delle persone, il modo di convivere, di rispondere. E’ un giudizio più affilato e denso di responsabilità”. Ballando con le stelle “non mi manca perché questo è un ruolo di grande responsabilità”, dice rispondendo alle domande di Silvia Toffanin. “Quest’anno” al GF Vip “c’è un cast tosto, più corale. La scorsa edizione era dominato da alcune figure, soprattutto femminile. Ora ci sono tante personalità”.

La mia “è un’eta di passaggi, ogni giorno si apre un nuovo fronte. Bisogna scegliere se combattere e io combatto, affrontando le sfide con la mia veemenza. Non sarà sempre possibile, prima o poi bisogna accettare qualche cedimento”, dice prima di soffermarsi sul compagno, Lorenzo Biagiarelli. “Ha 36 anni. Ho conosciuto Lorenzo quando aveva 25 anni. Un uomo di quell’età che si innamora di una donna di 41 anni, è evidente, non mette al primo posto l’aspetto estetico. La quotidianità ci lega, ci piacciono le stesse cose”.

“Non sono stata single per un giorno della mia vita fino ai 36 anni. Ho sempre avuto fidanzati, avevo il terrore di rimanere da sola. Quando una storia era finita, aspettavo comunque di innamorarmi di un’altra persona. Quindi mi ritrovavo in queste ‘sovrapposizioni’, c’erano momenti quindi in cui avevo due persone. Erano molto disordinata nelle relazioni, mi rendo conto che fosse qualcosa di malsano: nei rapporti non riuscivo a sentirmi un individuo, mi sentivo sempre la metà di qualcuno”, confessa. “Prima di conoscere Lorenzo, però, sono stata 4 anni da sola respingendo qualsiasi tipo di relazione e imparando a non accontentarmi. Mi sono sentita piena anche da sola e poi ho conosciuto Lorenzo, che ha arricchito una vita già piena. Lui mi ha lasciato quando stavamo insieme da pochissimo tempo. Mi sono inginocchiata e gli ho detto ‘fidati di me, supereremo questo momento e staremo benissimo’. Lui si è preso il tempo per pensarci, siamo rimasti insieme e non ci siamo più lasciati”, dice. Il matrimonio rimane un progetto, anche dopo l’iniziale rinvio: “Lo faremo, è un matrimonio pragmatico perché dopo 11 anni si vogliono mettere a posto determinate cose. Forse riusciremo ad organizzarlo nel prossimo autunno in Puglia”.