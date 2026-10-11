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Urzulei, speleologo bloccato in una grotta dopo una frana: soccorsi in azione

| 11 Ottobre 2026 21:03 | 0 commenti

Urzulei, speleologo bloccato in una grotta dopo una frana: soccorsi in azione

AdnKronos
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(Adnkronos) – Intervento in corso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico a Urzulei, in provincia di Nuoro, per il recupero di uno speleologo rimasto bloccato a circa dieci metri dalla superficie dopo una caduta di terra, pietre e massi durante l’esplorazione di una grotta. Non si hanno ancora notizie certe sulle sue condizioni. Mobilitati una trentina di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, tra cui medici e specialisti nella disostruzione, con il supporto dell’elisoccorso regionale e dei vigili del fuoco. 

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