Auto: per riparazione e sostituzione cristalli VetroCar prima in Europa ad adottare la tecnologia Purform Primerless-to-Glass di Sika in tutta la sua rete

(Adnkronos) – VetroCar, leader italiano nella riparazione e sostituzione dei cristalli per veicoli, è il primo in Europa ad adottare e implementare nella propria rete la tecnologia Purform Primerless-to-Glass di Sika, segnando un importante traguardo per l’innovazione nel settore della riparazione e sostituzione dei cristalli per autoveicoli.

A partire dal 1° luglio 2026, VetroCar ha avviato l’introduzione della tecnologia di nuova generazione SikaTack Purform, sviluppata da Sika. Questa soluzione innovativa combina la tecnologia Low-MDI con un approccio primerless-to-glass e sarà progressivamente implementata nell’intera rete VetroCar, composta da oltre 200 centri distribuiti sul territorio italiano.

La soluzione sviluppata da Sika combina elevati standard di sicurezza e prestazioni affidabili con tempi di intervento ridotti, grazie a un Minimum Drive Away Time (Mdat) di 30 minuti, che consente di avviare immediatamente le attività di ricalibrazione. Questo permette di ottimizzare la gestione dell’intervento e di ridurre il tempo complessivo di fermo del veicolo.

La tecnologia Low-MDI di Sika aumenta la sicurezza sul lavoro grazie a emissioni di diisocianati inferiori allo 0,1%, in conformità ai requisiti Reach, mentre l’eliminazione del primer sul vetro contribuisce a semplificare le attività operative; ciò consente a VetroCar di migliorare la produttività rispettando al contempo l’evoluzione delle normative di settore.

“VetroCar è un’azienda costruita attorno al servizio, all’affidabilità e alle persone – afferma Maurizio Acri, amministratore delegato di VetroCar – La scelta di Sika nasce dalla volontà di collaborare con un’azienda capace di comprendere le esigenze operative del nostro business e di supportarci in un percorso di innovazione continua. Con SikaTack Purform introduciamo una tecnologia all’avanguardia che conferma VetroCar come realtà pioniera nell’evoluzione del settore automotive, consentendoci di rispondere alle nuove esigenze del mercato e di offrire ai clienti un servizio sempre più efficiente”.

L’iniziativa coinvolgerà oltre 500 tecnici specializzati e una rete che gestisce ogni anno più di 200.000 interventi di riparazione e sostituzione cristalli.

“La nostra collaborazione con VetroCar si fonda su un impegno condiviso verso innovazione, qualità e miglioramento continuo – afferma Tommy Laugesen, Corporate Business Development Manager di Sika Automotive Aftermarket – VetroCar ha dimostrato una forte attenzione agli standard qualitativi, alla formazione e alla sicurezza dei lavoratori, ricercando costantemente nuovi modi per migliorare le proprie attività. Sono tutti valori che Sika condivide pienamente. Insieme vediamo l’opportunità di portare sul mercato i benefici della tecnologia adesiva Purform Low-Mdi e dell’approccio primerless, contribuendo a elevare gli standard del settore e a guidare l’innovazione verso processi di sostituzione dei vetri auto sempre più sicuri ed efficienti”.

Sika supporterà, inoltre, l’intera rete VetroCar attraverso programmi di formazione specializzata e supporto tecnico dedicato, garantendo un’implementazione della tecnologia sicura, efficiente e costantemente aggiornata. “Questa partnership rappresenta un ulteriore traguardo nel nostro percorso di innovazione – Acri – Siamo orgogliosi di progredire insieme verso soluzioni più sicure e sostenibili. Il futuro del settore Agr sarà plasmato dall’innovazione, dalla responsabilità e da partnership solide”.