Buona la prima per Paolini al Wta 1000 di Wuhan, Bejlek sconfitta in due set

WUHAN (CINA) (ITALPRESS) – Buona la prima per Jasmine Paolini nel “Dongfeng-Voyah Wuhan Open”, ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi di 4.088.211 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. La 30enne di Bagni di Lucca, 33esima del ranking e 15 del seeding, ha battuto all’esordio per 6-3 6-4, in poco meno di un’ora e tre quarti di partita, la mancina ceca Sara Bejlek, n.20 Wta.

“Grazie a tutti per il supporto – ha detto l’azzurra nell’intervista in campo – è stato un match duro, una partita complessa. Adoro questo torneo. I punti da difendere? Intanto sono contenta per aver vinto questo primo turno: ovviamente la speranza è quella di riuscire a giocare ancora meglio per poter andare avanti il più possibile. In passato qui sono riuscita a giocare il mio miglior tennis: vediamo dove posso arrivare”. Al secondo turno Paolini affronterà la vincente del match, in programma domani, tra l’austriaca Lili Tagger, n.56 Wta, e la ceca Nikola Bartunkova, n.29 dopo la semifinale a Pechino.

– foto IPA Agency –

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