X
<
>

Cagliari-Juve, nervi tesi al fischio finale e doppio rosso per Spalletti e Pisacane

| 12 Ottobre 2026 02:03 | 0 commenti

Cagliari-Juve, nervi tesi al fischio finale e doppio rosso per Spalletti e Pisacane

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – Clima teso al termine di Cagliari-Juventus, posticipo della sesta giornata di Serie A. Subito dopo il fischio finale, Luciano Spalletti e Fabio Pisacane si sono avvicinati, scambiandosi alcune opinioni e il confronto è diventato più acceso con il passare dei secondi, in seguito all’1-1 sancito dal campo. Per riportare la calma sono intervenuti i membri degli staff delle due squadre, a cominciare dal vice rossoblù Giacomo Murelli, che ha cercato di tranquillizzare l’allenatore bianconero. L’arbitro Marcenaro ha risolto la questione sventolando un doppio cartellino rosso per i due tecnici. 

I due allenatori saranno squalificati così per la prossima partita.  

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA