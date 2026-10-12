Energia, Meloni: Ue cambi passo su ETS, impediscono autonomia

Milano, 12 ott. (askanews) – Per contenere i costi dell’energia “serve un cambio di passo anche in Europa. Il sistema ETS gonfia i prezzi, crea squilibri tra Stati membri, danneggia le nostre imprese che hanno concorrenti non sottoposti agli stessi vincoli”. Lo ha detto la presidente del ConsiglioGiorgia Meloni, parlando ad Assolombarda.

“Se un’acciaieria chiude in Lombardia, e quell’acciaio lo comprimao dall’altra parte del mondo con standard ambientali più bassi, il pianeta non ci guardagna ma ci perde. Noi perdiamo lavoro e filiere, e non riduciamo le emissioni globali”. Ma soprattutto, ha sottolineato, “l’autonomia strategica è fatta di acciaierie, fonderie, impianti chimici. Stiamo lavorando in Europa, non sarà una trattativa facile ma faremo come sempre la nostra parte”.