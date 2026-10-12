Nobel Economia, Woodford: guerra M.O. danneggia economia nel mondo

Roma, 12 ott. (askanews) – Dice di non avere “una lista breve” dei fattori che stanno danneggiando l’economia, ma quando deve fare un esempio il neo premio Nobel Michael Woodford, cita il conflitto in Medioriente. “L’economia è danneggiata da molti tipi di eventi, che spesso non sono economici nella loro natura ma hanno avuto forti effetti sull’economia. Un esempio ora è la guerra in Medioriente – ha detto intervistato in diretta all’evento di annunciod el premio -: ha chiaramente danneggiato i mercati dell’energia e ci sono forti cambiamenti sui prezzi dell’energia, che hanno molte ricadute su vari aspetti dell’economia in molte zone del mondo”.

“Ovviamente non è una questione di imprese o forze economiche che ha fatto esplodere la guerra”, né sono questi fattori a determinare quanto durerà, “ma eventi di questo tipo hanno effetti molto rilevanti sull’economia globale”, ha concluso. È un enorme onore e una sorpresa, ma mi sento molto bene.