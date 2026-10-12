PIl, Meloni: crescita 2026 può arrivare a 1%, non basta ma è un segnale

Milano, 12 ott. (askanews) – “La crescita italiana è ancora troppo debole, è vero. Ma l’economia italiana ha saputo reggere l’onda d’urto di uno scenario mai così in certo. Le stime per il 2026 dicono che possiamo arrivare all’1%, in linea con le principali economie europee e sopra le stime”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando all’assemblea di Assolombarda. E sulle previsioni di crescita dice: “Siao abituati ad essere sottovalutati in Europa, dispiace quando siamo sottovalutati dai nostri stressi organismi”. In ogni caso unacrescita all’1% “non soddisfa ma è un segnale che non va sminuito, è qualcosa su cui possiamo costruire”.