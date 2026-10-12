SEMI26 a Napoli dal 23 al 25 ottobre, la cultura al centro del futuro democratico

NAPOLI (ITALPRESS) – Come ogni anno la comunità di Cultura Italiae si incontra in una delle capitali della cultura italiana nel suo evento annuale SEMI – Storie di Eccellenza Merito e Innovazione. Quest’anno SEMI26 si terrà a Napoli i prossimi 23 – 24 e 25 ottobre. Il tema di quest’anno è semplice quanto complicato: cultura è democrazia. Non viviamo un tempo di crisi. Viviamo un tempo di trasformazione disordinata. Le democrazie si indeboliscono non quando perdono consenso, ma quando perdono senso. E il senso si costruisce attraverso la cultura. In un tempo attraversato da guerre, polarizzazioni, trasformazioni tecnologiche e nuove fragilità sociali, la cultura rappresenta il luogo in cui una comunità costruisce il proprio futuro, riconosce la propria identità e immagina il bene comune. L

a pace non si dichiara. Si costruisce. La democrazia non si eredita. Si coltiva. Entrambe hanno bisogno della cultura per affermarsi, rinnovarsi e resistere. SEMI26 nasce per interrogarsi sul ruolo della cultura come fondamento della partecipazione, della libertà, della pace e della convivenza democratica. Per tre giorni Napoli diventerà uno spazio di incontro tra istituzioni, imprese, università, ricerca, sport, diplomazia, terzo settore e società civile. Il programma prenderà il via venerdì 23 ottobre alle 14 dalla stazione Termini di Roma, con la partenza del treno storico “SEMI26” diretto a Napoli, realizzato in collaborazione con il Gruppo Barletta e la Fondazione Treni Storici del Gruppo Ferrovie dello Stato. Il viaggio segnerà simbolicamente l’inizio dell’evento e sarà anche l’occasione per ripercorrere i dieci anni di attività di Cultura Italiae, da SEMI16 a SEMI26. Un’esperienza collettiva che richiama il ruolo della cultura nel creare connessioni tra territori, persone e comunità.

– foto ufficio stampa Cultura Italiae –

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